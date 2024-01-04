Польський шахіст відмовився тиснути руку супернику, який активно підтримує війну своєї терористичної країни проти України. Цей вчинок викликав велику повагу серед світової спільноти та вчергове нагадав, як треба ставитися до "нейтральних" спортсменів, які мають імперську хворобу.

До теми Відмовився тиснути руку росіянину: що відомо про польського шахіста Дуду

Підтримка війни принесла справедливі наслідки

Російський гросмейстер Денис Хісматуллін уперше прокоментував інцидент, що стався в Узбекистані. Він розповів, що такий жест від Яна-Кшиштофа Дуди мав не тільки суспільний резонанс, а й запустив процеси, які вже вплинули на його участь у майбутніх турнірах, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Стали розкриватися факти того, що я спільно з Сергієм Карякіним неодноразово відвідував "зону СВО" з гуманітарними місіями. Після цього найпопулярніший шаховий сайт Chess.com надіслав електронного листа, в якому повідомив, що відтепер мені заборонена участь у призових турнірах та будь-яка соціальна активність на їхньому сайті, – пожалівся росіянин.

Хісматуллін також додав, що не погоджується, але поважає рішення Дуди не подавати йому руку перед початком партії через незгоду з позицією та діяльністю, яку веде шахіст, коли підтримує агресію Росії.

Цікаво. Також на чемпіонаті світу в Самарканді стався ще один зашквар за участі росіян. Даніїл Дубов та Ян Нєпомнящій влаштували клоунаду під час очної зустрічі. Вони закінчили гру за 13 ходів, ходивши лише конями та не побивши жодної фігури, після чого погодилися на нічию. За це обом було призначено технічну поразку. У підсумку, Дубов поступився чемпіону світу Карлсену за результатами турніру лише на 0.5 бали.