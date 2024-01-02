В один матч группового этапа состоялся символический момент. Польский теннисист Ян-Кшиштоф Дуда сыграл с представителем России Денисом Хисматуллиным, пишет 24 Канал.

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Мощный поступок польского игрока

Представитель Польши отказался пожимать руку россиянину. Этот момент попал на видео.

Как игрок из Польши отказал россиянину: смотрите видео

Дуду могли за это дисквалифицировать из-за нарушения правил честной игры. Для этого россиянину нужно было пожаловаться судьям. Однако Хисматуллин этого не сделал, и партия в итоге завершилась вничью.

Любопытно. Хисматуллин является сторонником президента России Путина. Шахматист неоднократно посещал русских военных и оказывал им помощь.

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