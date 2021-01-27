Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов посоветовал российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой попробовать выступать за Украину или Беларусь.

Источник: sport-express.ru

По словам Тихонова, Подчуфарову уже не возьмут в сборную России.

Смотрите также Меркушина завоевала "серебро" в индивидуалке на чемпионате Европы по биатлону

Это ее выбор, куда она хочет, пусть едет. Словенцы не дали гражданство, но другие может и дадут. Ведь есть Украина и Беларусь. Ей стоит искать страну, где она бы могла выступать. Я не сомневаюсь, что у сборной России будет много проблем, в том числе с допуском к олимпиаде. Отсеют тех, кто был на допинге,

- сказал он.

"В сборную Подчуфарову не возьмут, хотя она могла бы помочь нашей команде. Такая ситуация сейчас в российском биатлоне, а состав его руководства совершенно не заслуживает внимания", – подытожил Тихонов.

Что известно о смене гражданства Подчуфаровой

В октябре 2019 года Подчуфарова заявила о намерении сменить гражданство, чтобы выступать за команду Словении. Однако 26 января биатлонистка сообщила, что не сможет выступать за Словению, и поэтому она возвращается в Россию.

В феврале 2020 года глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что если бы Подчуфарова приехала в Украину, он обязательно поговорил бы с ней.

"Андрей Прокунин, который работал у нас тренером, говорил, что она в поиске. В итоге на контакт не вышла, оказалась в Словении. Мы никогда никого не приглашаем, чтобы вы понимали. Просятся - рассматриваем и по-человечески помогаем. Если бы Подчуфарова приехала, обязательно поговорили бы, обследование медицинское прошло бы. Но сами не переманиваем", - сказал Брынзак.

Сама Подчуфарова довольно резко прокомментировала решение сменить гражданство.

"Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать. В восприятии болельщиков весь наш спорт – это шоу для вечерних посиделок или цирковое представление. В какой-то момент я также поняла, что все это – шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. Поэтому меняю вектор. Я ценю свое прошлое, но смотрю в будущее", – написала Подчуфарова в инстаграме.