Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов порадив російській біатлоністці Ользі Подчуфаровій спробувати виступати за Україну, або Білорусь.

Джерело: sport-express.ru

За словами Тихонова, Подчуфарову вже не візьмуть до збірної Росії.

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Це її вибір, куди вона хоче, нехай їде. Словенці не дали громадянство, але інші може і дадуть. Адже є Україна і Білорусь. Їй варто шукати країну, де вона б могла виступати. Я не сумніваюся, що у збірної Росії буде багато проблем, в тому числі з допуском до олімпіади. Відсіють тих, хто був на допінгу,

– сказав він.

"До збірної Подчуфарову не візьмуть, хоча вона могла б допомогти нашій команді. Така ситуація зараз в російському біатлоні, а склад його керівництва абсолютно не заслуговує уваги", – підсумував Тихонов.

Що відомо про зміну громадянства Подчуфарової

У жовтні 2019 року Подчуфарова заявила про намір змінити громадянство, щоб виступати за команду Словенії. Проте 26 січня біатлоністка повідомила, що не зможе виступати за Словенію і тому вона повертається в Росію.

У лютому 2020 року голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що якби Подчуфарова приїхала в Україну, він обов'язково поговорив би з нею.

"Андрій Прокунін, який працював у нас тренером, говорив, що вона в пошуку. У підсумку на контакт не вийшла, опинилася в Словенії. Ми ніколи нікого не запрошуємо, щоб ви розуміли. Просяться - розглядаємо і по-людськи допомагаємо. Якби Подчуфарова приїхала, обов'язково поговорили б, обстеження медичне пройшла б. Я розумів її ситуацію і потенціал. Але самі не переманюємо", – сказав Бринзак.

Сама Подчуфарова досить різко прокоментувала рішення змінити громадянство.

"Це моє життя і моя кар'єра. І лише мені вирішувати, що з ними робити. У сприйнятті вболівальників весь наш спорт – це шоу для вечірніх посиденьок чи циркова вистава. У якийсь момент я також зрозуміла, що все це – шапіто. Але я не хочу бути в ньому сумним клоуном. Тому міняю вектор. Я ціную своє минуле, але дивлюся в майбутнє", – написала Подчуфарова в інстаграмі.