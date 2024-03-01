У рамках півфіналу Рубльов зустрічався з представником Казахстану Олександром Бубликом. Наприкінці третього сету він вилаяв суддю російською мовою після ігрового моменту, пише 24 Канал.

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Росіянин обматюкав суддю на турнірі в Дубаї

Інший лайнсмен, який був поруч, розчув обурливі слова росіянина на адресу колеги. Тож він одразу звернувся до головного арбітра і супервайзера.

Після цього моменту судді ухвалили рішення зупинити матч і присудити перемогу Бублику.

Крім того, згідно з регламентом, після відсторонення Рубльов позбудеться всіх зароблених очок і призових за турнір.

Момент жахливої лайки потрапив на відео: дивитися

Підсумковий рахунок півфіналу – 6:7(4), 7:6(5), 6:5 на користь представника Казахстану.

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