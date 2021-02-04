Российского гонщика Никиту Мазепина оштрафовала за то, что он проехал на красный сигнал светофора.

Источник: RaceFans

Инцидент с участием Мазепина произошел 24 июня 2020 года в английском городе Бракнелл. Россиянин не остановил свою машину на красный свет светофора, который уже горел.

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Суд оштрафовал Мазепина всего на 274 фунта стерлингов в качестве штрафов, судебных издержек и компенсаций. Также он получил три штрафных балла к своему водительскому удостоверению.

Отметим, что это не первая похожая ситуация с участием Никиты Мазепина, который еще не успел дебютировать в Формуле-1.

Прошлый сезон он провел в Формуле-2, и отметился несколькими серьезными авариями. На домашнем этапе в Сочи на старте спринтовой гонки Мазепин стал виновником серьезной аварии, в результате которой он и японец Нобухару Мацушита были госпитализированы. После этой гонки у него требовали отобрать лицензию.

Всего за сезон он получил 11 штрафных очков к своей лицензии гонщика. Еще один балл привел бы к дисквалификации.

В декабре 2020 года было опубликовано видео, на котором Мазепин не слишком адекватно обращается с девушкой в машине. Возник скандал, из-за которого Haas пришлось извиняться. Извинился и сам Мазепин, но впоследствии удалил этот твит.

В 2021 году Мазепин дебютирует в Формуле-1 за команду Haas. Его напарником будет Мик Шумахер, сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера.