Полиция графства Линкольншир в Великобритании заявила о краже двух автомобилей с гоночной трассы "Кадвелл-парк" вблизи Лаута. Оба автомобиля марки BMW, которые оценили в 100 тысяч фунтов.

Источник: твиттер Lincolnshire Police

Полиция выложила обе фотографии украденных автомобилей в твиттере. И попросила помощь в их поиске. Речь идет о двух специальных автомобилях BMW:

X5 – автомобиль медиков

M240i – автомобиль безопасности

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Отметим, что обе машины были сделаны на заказ, а их стоимость – более 100 тысяч фунтов стерлингов.



Автомобиль медиков BMW X5 на автодроме, который угнали / фото twitter.com/LincsPolice

Поэтому полиция обратилась с просьбой о помощи в поиске этих автомобилей.