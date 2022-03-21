У россиянина могут отобрать медаль

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что Ивана Куляка могут дисквалифицировать на год.

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"Меня как руководителя делегации, выводящего тренера Калабушкина и самого спортсмена, предложено дисквалифицировать на один год. Международная федерация приняла такое решение под давлением украинцев, а некоторые вообще выступали за нашу пожизненную дисквалификацию. Сейчас с нами работают адвокаты, надеющиеся на то, что отразят нас, но я сама сомневаюсь в этом", – сказала россиянка.

По ее словам, окончательное решение по гимнасту будет принято в конце марта.

Но на этом приятные новости не заканчиваются. У россиянина также могут отобрать награду, а тренерский штаб оштрафовать на немалую сумму.

"Тогда во время соревнований никто из нас даже не обратил внимания на то, какой знак был на майке гимнаста. Заметили это, когда спортсмен вышел на награждение. В Ване тоже теперь хотят забрать медаль за третье место и призовые. Нас с Калабушкиным хотят оштрафовать на 500 швейцарских франков с каждого", – сказала тренер.

Недовольны выступлением Украины

Но больше всего представительницу возмутили выходившие на пьедестал украинские спортсмены, закутанные в флаг родной страны.

Украинские спортсмены в Дохе нарушали все правила соревнований, они выходили на помост, обернутыми в свой национальный флаг, отказывались от участия в церемониях награждения, если в них принимали участие наши девочки,

– жаловалась Родионенко.

Она подчеркнула, что такого унижения никогда не испытывала.

"Хочу сказать, что такого унижения за всю свою длинную тренерскую карьеру я никогда не испытывала, даже после нашего бойкота Олимпийских игр в США в 1984 году ничего подобного не было. В Катаре унижали не нас, унижали нашу страну", – возмутилась россиянка.

Отметим, россиянину Куляку на Кубке мира так ничего и не дошло. Ведь 18 марта он принял участие в митинге на стадионе "Лужники", который якобы посвятили 8-й годовщине "присоединения Крыма к России". Там гимнаст явился с чужой олимпийской медалью на шее.