У росіянина можуть відібрати медаль

Старший тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко у коментарі розповіла, що Івана Куляка можуть дискваліфікувати на рік.

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"Мене як керівника делегації, який виводить тренера Калабушкіна та самого спортсмена, запропоновано дискваліфікувати на один рік. Міжнародна федерація прийняла таке рішення під тиском українців, а деякі взагалі виступали за нашу довічну дискваліфікацію. Зараз з нами працюють адвокати, які сподіваються на те, що відіб'ють нас, але я сама сумніваюся в цьому", – сказала росіянка.

За її словами, остаточне рішення щодо гімнаста ухвалять наприкінці березня.

Та на цьому приємні новини не закінчуються. У росіянина також можуть відібрати нагороду, а тренерський штаб оштрафувати на чималу суму.

Тоді під час самих змагань ніхто з нас навіть не звернув уваги на те, який знак був на майці гімнаста. Помітили це коли спортсмен вийшов на нагородження. У Вані також тепер хочуть забрати медаль за третє місце та призові. Нас із Калабушкіним хочуть оштрафувати на 500 швейцарських франків з кожного, – сказала тренерка.

Незадоволені виступом України

Та найбільше представницю обурили українські спортсмени, які виходили на п'єдестал, закутані у прапор рідної країни.

Українські спортсмени в Досі порушували всі правила змагань, вони виходили на поміст, обгорнутими у свій національний прапор, відмовлялися від участі в церемоніях нагородження, якщо в них брали участь наші дівчатка,

– жалілася Родіоненко.

Вона наголосила, що такого приниження ніколи не відчувала.

"Хочу сказати, що такого приниження за всю свою довгу тренерську кар'єру я ніколи не відчувала, навіть після нашого бойкоту Олімпійських ігор у США в 1984 році нічого подібного не було. У Катарі принижували не нас, принижували нашу країн", – обурилася росіянка.

Зазначимо, росіянину Куляку на Кубку світу так нічого і не дійшло. Адже 18 березня він взяв участь у мітингу на стадіоні "Лужники", який нібито присвятили 8-й річниці "приєднання Криму до Росії". Там гімнаст з'явився із чужою олімпійською медаллю на шиї.