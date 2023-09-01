Все российские военные, пришедшие в Украину убивать мирное население или совершать другие преступные приказы Владимира Путина, будут наказаны. Российский футболист, разграбивший украинскую семью, уже "добавился" и держал свое наказание.

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Наказан будет каждый россиянин

Он вместе с другими военными России в марте 2022 года во время оккупации села Жигайловка Ахтырского района ворвался в дом украинской семьи. Россияне требовали у мирных украинцев все наличные деньги. При этом захватчики не переставали угрожать. Ситуация даже дошла до того, что оккупанты вывели на улицу мужа семьи и несколько раз выстрелили над головой украинца.

Россияне забрали у семьи 1000 гривен и 500 евро, которые были у них дома. Это все доказали прокуроры Сумской областной прокуратуры в суде.

Также был установлен один из четырех человек, который оказался российским футболистом, выступающим на любительском уровне после увольнения из российской армии. В Украине жителя Наро-Фоминского района Московской области, заочно приговорить к 11 годам лишения свободы.

Военный, разграбивший мирное население Украины, служил в первом гвардейском мотострелковом Севастопольском Краснознаменном ордена Александра Невского полка имени 60-летия СССР.

Это лишь один из представителей российского спорта, который получил наказание. И так будет с каждым, кто посягнул на украинские земли.

К примеру, в конце августа ВСУ ликвидировали российского хоккеиста Артема Гвоздика, уехавший воевать в Украину, а теперь вернувшийся на "родину" в черном пакете.