Игорь "Коваль" Марковкин стал одним из уже большого количества футбольных болельщиков, отдавших жизнь за независимость и свободу родной Украины. Теперь он будет с небес защищать страну от врага.

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Фанатское движение на небе пополнилось новым Героем Украины

Военный защищал страну в 3 ОШБр. Его жизнь оборвалась на бахмутском направлении.

Болельщику киевского Динамо, родившемуся 2 марта 2003 года, навсегда 20 лет. В ультрасе киевлян уверяют, что Игорь прожил короткую, но достойную жизнь.

02.03.2003 – бесконечность. Прожил достойную, но короткую жизнь… Вечная Шана и Слава Герою,

– написали в телеграмме ультрасу киевлян, выложив одно из фото из передовой.



На войне погиб фанат Игорь Марковкин / Фото WBC | Ультрас Динамо

Также ультрас Динамо выложило банку, куда можно сбросить средства для помощи семье погибшего фаната Игоря Марковкина. Поддержать и помочь семье Героя Украины можно по ссылке.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника и болельщика Динамо. Враг ответит за все унесенные жизни мужественных украинцев и украинок!

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину был создан специальный сайт "Ангелы спорта", где содержится краткая информация о спортсменах, жизнь которых унесла война.