Российского чемпиона мира поймали на употреблении допинга

25 октября 2021 , 19:57
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Источник:

ITA

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского штангиста Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил.

Бочков отстранен на основании данных московской лаборатории. В допинг-пробе тяжелоатлета, которая была взята в 2012 году, обнаружен стероидный метаболит дегидрохлорометил-тестостерон.

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"Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен от работы до решения дела. Он имеет право сделать запрос на пересмотр пробы Б", – отмечается в сообщении.

Что известно о Бочкова

  • 28-летний Бочков является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года в вессовой категории до 109 килограмм, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.
  • Также россиянин является призером Универсиады 2017 года в Тайбэе и серебряным призером чемпионата России этого года.
Автор: Юрій Семенюк