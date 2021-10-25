Российского чемпиона мира поймали на употреблении допинга
25 октября 2021 , 19:57Читати новину українською
Источник:ITA
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) временно отстранило российского штангиста Родиона Бочкова за нарушение антидопинговых правил.
Бочков отстранен на основании данных московской лаборатории. В допинг-пробе тяжелоатлета, которая была взята в 2012 году, обнаружен стероидный метаболит дегидрохлорометил-тестостерон.
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"Спортсмен был проинформирован о деле и временно отстранен от работы до решения дела. Он имеет право сделать запрос на пересмотр пробы Б", – отмечается в сообщении.
Что известно о Бочкова
- 28-летний Бочков является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года в вессовой категории до 109 килограмм, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.
- Также россиянин является призером Универсиады 2017 года в Тайбэе и серебряным призером чемпионата России этого года.