Бочков відсторонений на підставі даних московської лабораторії. У допінг-пробі важкоатлета, яка була взята в 2012 році, виявлений стероїдний метаболіт дегідрохлорометіл-тестостерон.
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"Спортсмен був проінформований про справу і тимчасово відсторонений від роботи до вирішення справи. Він має право зробити запит на перегляд проби Б", – наголошується в повідомленні.
Що відомо про Бочкова
- 28-річний Бочков є бронзовим призером чемпіонату Європи 2019 року в вессовой категорії до 109 кілограм, чемпіоном світу серед молоді (2013) і Європи (2012) серед юніорів.
- Також росіянин є призером Універсіади 2017 року Тайбеї і срібним призером чемпіонату Росії цього ж року.