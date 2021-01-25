Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов не зможе проводити поєдинки найближчим часом. Росіянин провалив другий поспіль допінг-тест.

Російський боксер Серій Ковальов може забути про повернення на ринг найближчим часом через провальний тест на допінг. Про це повідомив BoxingScene.

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Повторний допінг

7 січня боксер повторно здав аналізи на допінг. VADA (Voluntary Anti-Doping Association) знову знайшла у крові Ковальова заборонений синтетичний тестостерон. Після другого випадку на 37-річного росіянина чекає дискваліфікація. Який термін доведеться пропустити боксеру через допінг наразі невідомо.

Ймовірно, фанати більше ніколи не побачать Ковальова на ринзі враховуючи його вік. Заборона виступати може стати кінцем його кар'єри.

30 грудня 2020 року Ковальов вперше здав тест на допінг перед поєдинком проти Бектеміра Мелікузієва з Узбекистану. Результати тестування стали справжнім шоком для російської сторони – допінг у Сергія. Сам боксер та його команда заперечують вживання заборонених препаратів, тому вони звернулися до VADA з проханням перевірити добавки боксера. А також готові до того, щоб відкрити пробу B.

Востаннє росіянин виходив на ринг ще у листопаді 2019 року. Тоді Ковальов програв потужному Саулю Альваресу за звання чемпіонат світу за версією WBO у напівсередній вазі. Бій завершився серйозним нокаутом для росіянина в 11 раунді.