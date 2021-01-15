Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов провалив допінг-тест. У пробах росіянина виявлений синтетичний тестостерон.

Допінг виявили у пробі, яку Ковальов передав Добровільній антидопінговій агенції (Voluntary Anti-Doping Association, VADA, не плутати зі Всесвітньою антидопінговою агенцією – WADA). Про це повідомляє BoxingScene.com.

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Ковальов передав свою пробу ще 30 грудня 2020 року перед боєм з Бектеміром Мелікузієвим з Узбекистану. Їх бій спочатку мав відбутися в Москві 30 січня. Але через погіршення стану з коронавірусом в Росії, бій перенесли до США. Тепер бій не відбудеться.

Ковальов та його промоутери запевняють, що боксер не вживав жодного допінгу. Тому вони звернулися до VADA з проханням перевірити добавки боксера. А також готові до того, щоб відкрити пробу B.

Ковальов останній раз виходив в ринг ще у листопаді 2019 року, коли програв Саулю Альваресу звання чемпіонат світу за версією WBO у напівсередній вазі.