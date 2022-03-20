Кличко-младший: Ничто не заставит нас убежать

Владимир считает, что правительство России серьезно ошиблось, когда решило начать полномасштабную войну. Он подчеркнул, что украинцы не желают видеть кафиров.

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"Я думаю, российское правительство просчиталось, когда решило начать эту войну. Они думали, что захватят нас за 2-3 дня. Так называемый блицкриг не прошел.

Они думали, что мы будем приветствовать русскую армию, но этого не случилось. В оккупированных городах люди выходят с украинскими флагами перед российскими танками и показывают: "Это Украина, отправляйтесь домой. Вам здесь нечего делать. Это наша страна, просто идите домой". Мирные люди без оружия демонстрируют, что мы являемся украинцами", – сказал Кличко-младший.

Владимир подчеркнул, что каждый украинец будет защищаться до последнего, а воля нашего народа сильнее любого оружия и армии.

"Это наша земля, наш дом. Это место, где наши дети ходят в детский сад и школу. Здесь мы строим свое будущее, живем свои жизни. Здесь похоронены наши родители", – отметил экс-боксер.

Это наш дом, поэтому ничто не заставит нас убежать или спасаться, чтобы выжить. Нет, мы будем защищать себя. Мы будем оставаться сильными, потому что наша воля сильнее любого оружия и любой армии,

– подчеркнул Кличко.