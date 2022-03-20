Кличко-молодший: Ніщо не змусить нас втекти

Володимир вважає, що уряд Росії серйозно помилився, коли вирішив розпочати повномасштабну війну. Він наголосив, що українці не бажають бачити окупантів.

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"Я думаю, російський уряд прорахувався, коли вирішив розпочати цю війну. Вони думали, що захоплять нас за 2-3 дні. Так званий бліцкриг не пройшов.

Вони думали, що ми вітатимемо російську армію, але цього не сталося. В окупованих містах люди виходять з українськими прапорами перед російськими танками та показують: "Це Україна, вирушайте додому. Вам тут нічого робити. Це наша країна, просто йдіть додому". Мирні люди без зброї демонструють, що ми є українцями", – сказав Кличко-молодший.

Володимир наголосив, що кожен українець буде захищатися до останнього, а воля нашого народу сильніша за будь-яку зброю та армію.

"Це наша земля, наш дім. Це місце, де наші діти ходять до дитячого садка та школи. Тут ми будуємо своє майбутнє, мешкаємо свої життя. Тут поховані наші батьки", – зазначив ексбоксер.

Це наш дім, тому ніщо не змусить нас втекти чи рятуватися, щоби вижити. Ні, ми захищатимемо себе. Ми залишатимемося сильними, тому що наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію,

– наголосив Кличко.