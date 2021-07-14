Ответы о Крыме и допинге: российским спортсменам-олимпийцам раздали методички
Источник:"Дождь"
Российские спортсмены получили заготовленные ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, допинге и движении за права темнокожих. Олимпийский комитет России разослал им инструкцию.
В пресс-службе олимпийского комитета России (ОКР) подтвердили, что действительно подготовили такой документ. Спортсменов научат реагировать на провокационные вопросы журналистов.
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Российских спортсменов учат реагировать на провокации
Перед началом Олимпийских игр журналисты чаще будут брать интервью у спортсменов. В частности, им будут задавать и провокационные вопросы. По мнению ОКР, это может поставить спортсменов в неприятное положение.
Провокационные вопросы якобы задают специально обученные люди. Там отметили, что информация распространяется чрезвычайно быстро, а "неосторожный" ответ может негативно повлиять на спортсмена.Обратите внимание! Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Из-за коронавируса на них не пустят зрителей.
Какие ответы предусматривает методичка
В инструкции написали, что если спортсмен получит политический вопрос – может ответить "No comment", что означает "без комментариев". На вопрос относительно Крыма, Донбасса "или других подобных тем", россияне должны отвечать: "Спорт должен оставаться вне политики".
На вопрос о допинговых скандалах, российский спортсмен должен ответить, что ему нечего сказать, поскольку он никогда не участвовал в таком. Санкции, введенные против России за применение допинга, следует комментировать тем, кто их вводил.
Я с этим никогда не сталкивался или не сталкивалась в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах,
– будут отвечать согласно инструкции российские спортсмены на вопросы о домогательствах.
Кроме того, о Black Lives Matter россияне должны объяснять, что отношение к такому движению – это личное дело каждого, но "Олимпиада ни в коем случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".
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Провокации в соцсетях
В ОКР призвали спортсменов не поддаваться на провокации в социальных сетях. В частности речь идет о буллинге со стороны пользователей. Россияне должны внимательно следить за собственными публикациями.
Скандал с россиянами на Олимпийских играх: коротко
- Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года отстранил Россию от международных соревнований на 2 года из-за множественных нарушений антидопинговых правил.
- Из-за этого российские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде только под нейтральным флагом.
- Кроме того, вместо гимна России при награждении российских спортсменов будут использовать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.