У пресслужбі олімпійського комітету Росії (ОКР) підтвердили, що справді підготували такий документ. Спортсменів навчать реагувати на провокаційні запитання журналістів.

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Російських спортсменів вчать реагувати на провокації

Перед початком Олімпійських ігор журналісти частіше братимуть інтерв'ю у спортсменів. Зокрема, їм задаватимуть й провокаційні питання. На думку ОКР, це може поставити спортсменів у неприємне становище.

Провокаційні запитання нібито ставлять спеціально навчені люди. Там наголосили, що інформація поширюється надзвичайно швидко, а "необережна" відповідь може негативно вплинути на спортсмена.

Зверніть увагу! Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня до 8 серпня. Через коронавірус на них не пустять глядачів.

Які відповіді передбачає методичка

У інструкції написали, що якщо спортсмен отримає політичне запитання – може відповісти "No comment", що означає "без коментарів". На запитання щодо Криму, Донбасу "або інших подібних тем", росіяни мають відповідати: "Спорт повинен залишатися поза політикою".

На питання про допінгові скандали, російський спортсмен має відповісти, що йому нема чого сказати, оскільки він ніколи не брав участі у такому. Санкції, введені проти Росії за застосування допінгу, слід коментувати тим, хто їх вводив.

Я з цим ніколи не стикався або не стикалася в кар'єрі, але знаю, що така проблема існує в багатьох країнах,

– відповідатимуть, згідно з інструкцією, російські спортсмени на запитання про домагання.

Крім того, про Black Lives Matter росіяни мають пояснювати, що ставлення до такого руху – це особиста справа кожного, але "Олімпіада в жодному разі не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

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Провокації у соцмережах

В ОКР закликали спортсменів не піддаватися на провокації в соціальних мережах. Зокрема мовиться про булінг з боку користувачів. Росіяни мають уважно слідкувати за власними публікаціями.

Скандал з росіянами на Олімпійських іграх: коротко