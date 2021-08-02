Загалом весь виступ дуету росіянок у кваліфікації довільної програми був відзначений суцільними невдачами. Спочатку їм включили не ту музику. А згодом музика взагалі зникла під час їх виступу.

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Не ту музику росіянкам включили, коли вони лише направлялися до помосту. Попри помилку, синхроністки продовжили йти до басейну. Після цього музика стихла, а спортсменки завмерли у стартовій позі. І коли вони вже були готові почати свій виступ, їх попросили піти з помосту і почати виконання заново.

Попри ці негаразди, саме росіянки показали найкращий результат у кваліфікації. Українки Марта Федина та Анастасія Савчук стали лише третіми.

Фінал в довільній програмі дуетів відбудеться у четвер, 5 серпня.