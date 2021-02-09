Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.

Российские спортсмены, которые допущены к международным соревнованиям, должны выступать под нейтральным статусом – без собственного флага и гимна. Последний может заменить песня "Катюша".

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Но на этом организаторы чемпионата мира по биатлону решили не останавливаться. И запретили российской команде используйте их флаг и гимн даже в собственных профилях в соцсетях.

Кроме российских спортсменов этот запрет распространяется и на тренеров и других специалистов команды.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

Стоит добавить, что и форма сборной России претерпела изменения из-за таких запретов. Она не будет повторять цвета флага России.



Календарь гонок на чемпионате мира по биатлону / инфографика 24 канала