Российским биатлонистам запретили публиковать флаг и гимн РФ в соцсетях
Российским биатлонистам на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны.
Источник:24 канал
Российские спортсмены, которые допущены к международным соревнованиям, должны выступать под нейтральным статусом – без собственного флага и гимна. Последний может заменить песня "Катюша".
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Но на этом организаторы чемпионата мира по биатлону решили не останавливаться. И запретили российской команде используйте их флаг и гимн даже в собственных профилях в соцсетях.
Кроме российских спортсменов этот запрет распространяется и на тренеров и других специалистов команды.
В Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за публикацию в социальных сетях изображений государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.
Стоит добавить, что и форма сборной России претерпела изменения из-за таких запретов. Она не будет повторять цвета флага России.
Календарь гонок на чемпионате мира по биатлону / инфографика 24 канала
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