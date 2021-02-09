Російським біатлоністам на чемпіонаті світу-2021 словенській Поклюці заборонили публікувати в соцмережах прапор і герб країни.

Російські спортсмени, які допущені до міжнародних змагань, мають виступати під нейтральним статусом – без власного прапора та гімну. Останній може замінити пісня "Катюша".

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Але на цьому організатори чемпіонату світу з біатлону вирішили не зупинятися. І заборонили російській команді використовувати ці прапор та гімн навіть у власних профілях в соцмережах.

Окрім російських спортсменів, ця заборона поширюється і на тренерів та інших фахівців команди.

У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) відзначили, що за публікацію в соціальних мережах зображень державної символіки членам російської команди може бути винесено попередження.

Варто додати, що і форма збірної Росії зазнала змін через такі заборони. Вона не буде повторювати кольори прапора Росії.



Календар гонок на чемпіонаті світу з біатлону / Інфографіка 24 каналу