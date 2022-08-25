Буде/Глимт был близок к тому, чтобы совершить главную сенсацию в Лиге чемпионов в этом сезоне. Ведь еще в прошлом сезоне команда выступала в Лиге конференций, где была в одной группе с луганской Зарей. А также обыгрывала итальянскую Рому, которая и стала победителем турнира.

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В нынешнем сезоне команда выступала в квалификации Лиги чемпионов. И дошла до стадии плей-офф, где у соперников выпало загребское Динамо. Первый матч в Норвегии завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Четыре гола для российского вратаря

Вратарем в Буде/Глимте является россиянин никита хайкин. И именно он пропустил четыре гола в матче в Загребе, которые и не дали его команде выйти в группу Лиги чемпионов.

Первый гол он пропустил в дебюте встречи на четвертой минуте.

На 35-й минуте счет уже был 2:0, когда Петкович забил ударом из-за себя.

Но Гренбек во втором тайме забил гол, и по сумме двух матчей была ничья 2:2. Следовательно, командам пришлось играть дополнительное время. И уже в конце футболисты хорватского клуба еще дважды забили в ворота хайкина.

Особенно курьезным стал гол на 117-й минуте. Тогда бы казалось, россиянин спас свою команду от пропущенного гола, вовремя выйдя из ворот. Но мяч подхватил Дрмич, и сумел пробить из-за пределов штрафной. Он нашел скважину среди соперников, который было целых семь, и отправил мяч в ворота.

А на 120-й минуте Бочкай установил окончательный счет в матче, отправив мяч уже в пустые ворота. хайкин к тому времени был обыгран, ведь пытаясь перехватить мяч, сбил соперника в собственной штрафной. Из-за того, что Бочкай забил, арбитр решил не назначать пенальти и не удалять вратаря.

Видеообзор матча Динамо (Загреб) – Буде/Глимт