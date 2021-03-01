Главный тренер Алании Спартак Гогниев принял участие в драке после матча 27-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против Томи.

Встреча проходила во Владикавказе. Матч складывался неудачно для хозяев поля уже в первом тайме, команда осталась в меньшинстве. Игра завершилась поражением Алании со счетом 2:3.

Смотрите также В России дзюдоисты и зрители устроили массовую драку: видео

Гогниев получил красную карточку на 95-й минуте, а после финального свистка принял участие в драке между футболистами обеих команд.

"Судья матча и делегат описали в протоколе инцидент. Все материалы, включая видеозапись матча, будут переданы ФНЛ в КДК", – говорится в заявлении пресс-службы ФНЛ.

К слову. Согласно правилам, Гогниев может быть отстранен от футбола на срок от шести месяцев до двух лет.

Видео драки