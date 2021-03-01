Головний тренер Аланії Спартак Гогнієв взяв участь в бійці після матчу 27-го туру Футбольної національної ліги (ФНЛ) проти Томі.

Зустріч проходила у Владикавказі. Матч складався невдало для господарів поля: вже у першому таймі команда залишилася у меншості. Гра завершилася поразкою Аланії з рахунком 2:3.

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Гогнієв отримав червону картку на 95-й хвилині, а після фінального свистка взяв участь в бійці між футболістами обох команд.

"Суддя матчу і делегат описали в протоколі інцидент. Всі матеріали, включаючи відеозапис матчу, будуть передані ФНЛ в КДК", – йдеться в заяві пресслужби ФНЛ.

До слова. Згідно з правилами, Гогнієв може бути відсторонений від футболу на строк від шести місяців до двох років.

Відео бійки