Карен Хачанов еще один российский теннисист, умалчивающий о войне в Украине. 11 ракетка мира не смогла ответить на вопрос о войне в Украине, которую развязала его родная страна.

Карен Хачанов отказался от российских спонсоров ради участия на Уимблдоне, который в прошлом году россияне и белорусы пропускали из-за недопуска от организаторов. Однако после этого в сентябре теннисист появился на медиаподкасте ВТБ.

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Хачанов: Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь

Хачанов объяснил, что мероприятие ВТБ было еще в 2022-м году. В нынешнем 2023 году Карен прекратил сотрудничество с российскими спонсорами.

Однако российский теннисист не сумел избежать, но и не ответил на вопрос о разрушенной теннисной инфраструктуре, уничтоженной армией его родной России, из-за чего многие наши теннисисты не могут заниматься делом всей их жизни.

Хачанов заявил, что у него нет связи с политикой, поэтому не будет вмешиваться в политические дела. Его работа выходит на корт и играть в теннис. Типичная отмазка для представителей России и Белоруссии.

Мой ответ будет очень коротким. Я спортсмен, я не политик. Не хочу здесь говорить о политике, потому что, во-первых, я в ней плохо разбираюсь. Во-вторых, это не моя работа. Я играю в теннис, я спортсмен. Я не хочу даже связываться с этим,

– сказал россиянин.

11-я ракетка мира посочувствовала украинской журналистке, которая откровенно рассказала, что дважды теряла свой дом, ведь сама родом из Донбасса, который Россия обстреливает еще с 2014 года. Хачанов надеется, что все таким ответом поймут его позицию.

Мне очень досадно. Очень плохо быть на вашем месте. Я честен с вами. Я не хочу говорить об этом. Надеюсь, вы понимаете мою позицию,

– ответил Хачанов.

Хотя таким неконкретным интервью Хачанов не дал ответов на вопросы, так беспокоящие украинцев. Это значит, что он опасается публично осуждать войну в Украине. Хотя бояться, если ты на 99% живешь в Европе Или же поддерживаешь безумную политику Владимира Путина.

Но почему он не может сделать так хотя бы, как его земляки Дарья Касаткина и Андрей Рублев? Остается только догадываться.

Отметим, что Хачанов продолжает свой путь на Ролан Гаррос. Россиянин в 1/8 финла сыграет против итальянца Лоренци Сонего.