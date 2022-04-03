Российский телеканал прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за баннеров в поддержку Украины
В субботу, 2 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Германии Боруссия Д – Лейпциг. Поединок также транслировался на российском телеканале "Матч-ТВ".
Очередная клоунада на российском ТВ
Но до конца посмотреть матч россияне не смогли. В начале поединка возник небольшой конфуз – российским пропагандистам пришлось выкручиваться, сообщает 24 канал.
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В трансляцию попадали кадры с баннером в поддержку Украины и против войны, в которой виновата Россия. "Стоп войне" и "Стоим с Украиной" постоянно попадали в кадр. Эти баннеры изрядно возмутили российских комментаторов.
Баннеры в поддержку Украины на российском ТВ / Скриншот с трансляции
На 13-й минуте матча трансляцию приостановили. Комментатор объяснил остановку трансляции "политическими причинами".
Видео с российского ТВ
Россияне уже не впервые прибегают к подобным поступкам. "Матч ТВ" заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы. Во время трансляции не было ни одной украинской символики.
Также российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл плашку "Остановите вторжение".
Вместо Stop Invasion была эмблема и название испанского чемпионата.К слову! Лейпциг неожиданно разгромил Боруссию Дортмунд. Матч закончился со счётом 4:1.