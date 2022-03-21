Встреча Реала и Барселоны транслировалась с плашкой со словами Stop Invasion ("Остановите вторжение"). Эти слова были у счета матча.

К стати Российский телеканал заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в ЛЕ: красноречивые фото

Однако российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл ее. Вместо Stop Invasion там просто эмблема и название испанского чемпионата.

Кадр по трансляции матча в Украине на Megogo:



Трансляция в Украине / Скриншот с трансляции

Скриншот встречи в России на Okko:



Показ матча на российском телевидении / Скриншот по трансляции

Подопечные Хави выиграли со счетом 0:4.

Каталонская команда превосходила соперника по всем параметрам и провела по два гола в каждой половине игры. Дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, еще по голу забили Рональд Араухо и Ферран Торрес.

Россияне уже не впервые прибегают к подобным поступкам.

Российский "Матч ТВ" заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в Лиге Европы. Во время трансляции не было ни одной украинской символики.