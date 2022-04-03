Чергова клоунада на російському ТБ

Та до кінця додивитися матч росіяни не змогли. На початку поєдинку виник невеличкий конфуз – російським пропагандистам довелося викручуватися, повідомляє 24 канал.

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У трансляцію потрапляли кадри з банером на підтримку України й проти війни у якій винна Росія. "Стоп війні" та "Стоїмо з Україною" постійно потрапляло в кадр. Ці банери неабияк обурили російських коментаторів.



Банери на підтримку в України на російському ТБ / Скриншот з трансляції

Тож на 13-й хвилині матчу трансляцію призупинили. Коментатор пояснив зупинку трансляції "політичними причинами".

Відео з російського ТБ

Росіяни вже не вперше вдаються до подібних вчинків. "Матч ТВ" замінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи. Під час трансляції не було жодної української символіки.

Також російський стрімінговий сервіс-транслятор Ла Ліги Okko приховав плашку "Зупиніть вторгнення". Замість Stop Invasion там була емблема та назва іспанського чемпіонату.

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