Немалое количество стран поддерживает Украину в войне с Россией, но есть те, которые не откровенно, но на стороне враждебного государства. В Белграде, столица Сербии, возле стадиона одной из команд установлен символ оккупационного режима.

Перед входом стадиона имени Райко Митича, которым пользуется Црвена Звезда, стоит советский танк, который олицетворяет российские оккупационные войска. Сегодня на этой арене состоится матч квалификации Лиги чемпионов: Црвена Звезда – Буде-Глимт.

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Символ вражеской страны в Сербии

Перед ареной Црвены Звезды установлен танк "Т-54" советского производства с латинской буквой "Z". Напомним, что этот символ начали использовать российские оккупационные войска сначала полномасштабной агрессии против Украины – 24 февраля 2022 года.

Российский танк в Белграде перед стадионом Црвены Звезды/ Фото NRK

На предматчевой пресс-конференции у главного тренера белградской команды Владана Миловича спросили о сотрудничестве клуба со спонсором войны в Украине – российским "Газпромом". Ответа на этот вопрос не последовало.

Это пресс-конференция о матче, мы это не комментируем. Без комментариев,

– заявил пресс-секретарь клуба.

Цревна Звезда не прекратила работу с российской компанией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

К слову. Осенью 2022 года сербская команда провела товарищескую игру с Зенитом в Санкт-Петербурге, а весной 2024 года они сыграли матч в Белграде.

В первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов Црвена Звезда проиграла Буде-Глимт со счетом 2:1. Сегодня, 28 августа, состоится ответный матч в Белграде. Начало игры – 22:00 по киевскому времени.