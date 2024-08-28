27-летний футболист Насьоналя Монтевидео умер в больнице Альберта Эйнштейна в Бразилии. Врачи в течение пяти дней боролись за жизнь спортсмена после сердечного приступа, который тот перенес во время матча Кубка Либертадорес.

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Что произошло во время матча

Игрок находился в медицинском учреждении с 23 августа, когда у него случилась сильная сердечная аритмия в поединке с Сан-Паулу. Тогда на 85-й минуте Хуан Искьердо неожиданно потерял сознание на футбольном поле без всякого внешнего контакта.

Футболиста сразу доставили со стадиона в больницу, где ему оказали интенсивную терапию. Несмотря на то, что Хуана присоединили к аппарату искусственной вентиляции легких и он прошел критическое неврологическое лечение, состояние футболиста ухудшилось, что в конце концов привело к смертельному исходу.

Как футболист начал терять сознание на поле: смотрите видео

Отметим, что у Хуана Искьердо осталась жена и двое детей. В течение карьеры он дважды становился чемпионом Уругвая.