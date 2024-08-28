Перед входом стадіону імені Райко Митича, яким користується Црвена Звезда, стоїть радянський танк, який уособлює російські окупаційні війська. Сьогодні на цій арені відбудеться матч кваліфікації Ліги чемпіонів: Црвена Звезда – Буде-Глімт.
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Символ ворожої країни у Сербії
Перед ареною Црвени Звезди встановлено танк "Т-54" радянського виробництва з латинською літерою "Z". Нагадаємо, що цей символ почали викорстовувати російські окупаційні війська спочатку повномастштабної агресії проти України – 24 лютого 2022 року.
Російський танк у Белграді перед стадіоном Црвени Звезди/ Фото NRK
На передматчевій пресконференції у головного тренера белградської команди Владана Міловича запитали про співпрацю клубу зі спонсором війни в Україні – російським "Газпромом". Відповіді на це питання не послідувало.
Це пресконференція про матч, ми це не коментуємо. Без коментарів,
– заявив прессекретар клубу.
Цревна Звезда не припинила роботу з російською компанією після початку повномастштабного вторгнення в Україну.
До слова. Восени 2022 року сербська команда провела товариську гру з Зенітом у Санкт-Петербурзі, а весною 2024 року вони зіграли матч у Белграді.
У першій грі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Црвена Звезда програла Буде-Глімт з рахунком 2:1. Сьогодні, 28 серпня, відбудеться матч-відповідь у Белграді. Початок гри – 22:00 за київським часом.