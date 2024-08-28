Перед входом стадиона имени Райко Митича, которым пользуется Црвена Звезда, стоит советский танк, который олицетворяет российские оккупационные войска. Сегодня на этой арене состоится матч квалификации Лиги чемпионов: Црвена Звезда – Буде-Глимт.

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Символ вражеской страны в Сербии

Перед ареной Црвены Звезды установлен танк "Т-54" советского производства с латинской буквой "Z". Напомним, что этот символ начали использовать российские оккупационные войска сначала полномасштабной агрессии против Украины – 24 февраля 2022 года.

Российский танк в Белграде перед стадионом Црвены Звезды/ Фото NRK

На предматчевой пресс-конференции у главного тренера белградской команды Владана Миловича спросили о сотрудничестве клуба со спонсором войны в Украине – российским "Газпромом". Ответа на этот вопрос не последовало.

Это пресс-конференция о матче, мы это не комментируем. Без комментариев,

– заявил пресс-секретарь клуба.

Цревна Звезда не прекратила работу с российской компанией после начала полномасштабного вторжения в Украину.

К слову. Осенью 2022 года сербская команда провела товарищескую игру с Зенитом в Санкт-Петербурге, а весной 2024 года они сыграли матч в Белграде.

В первой игре плей-офф квалификации Лиги чемпионов Црвена Звезда проиграла Буде-Глимт со счетом 2:1. Сегодня, 28 августа, состоится ответный матч в Белграде. Начало игры – 22:00 по киевскому времени.