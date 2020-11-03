Российский судья боя Усик – Чисора дал совет украинцу, чтобы он не повторил ошибку Ломаченко
Российский судья Юрий Копцев работал на поединке Александр Усик – Дерек Чисора и отдал победу украинцу со счетом 115:113.
Как оказалось, перед поединком рефери общался с Усиком и дал ему совет не повторять ошибок Василия Ломаченко в проигранной титульной схватке с Теофимо Лопесом. Слова Копцева цитирует "Советский спорт".
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Я общался с Усиком за несколько дней до боя. Чтобы не было разговоров после, я сказал Саше: "К сожалению, чтобы выиграть бой, нужно наносить удары". Раскрыл ему "секрет Полишинеля", который открылся Ломаченко в перерыве между 7-м и 8 раундами в поединке с Лопесом. Он слушал каждое слово, а потом улыбнулся. Я давал ему эту информацию в шутливой форме, но сделав акценты на самом важном. В конце Саша сказал, что понял меня полностью,
– сказал он.
По мнению Копцева, в ближайших планах Александра, скорее всего, новозеландский боксер Джозеф Паркер: "Это будет настоящая проверка. Он больше и быстрее Чисоры. Паркер и будет гейткипер, а Чисора – хороший вход. Если Саша пройдет Паркера, можно будет о чем-то говорить".
Что известно о победе Усика
- 33-летний боксер провел свой второй бой после перехода в супертяжелый вес. Усик в Лондоне встретился с 36-летним британцем Дереком Чисорой.
- В конкурентном поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Следующим соперником Усика должен стать чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа.
- Усик – официальный претендент на титул WBO.
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