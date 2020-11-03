Російський суддя Юрій Копцев працював на поєдинку Олександр Усик – Дерек Чісора і віддав українцеві перемогу з рахунком 115:113.

Як виявилося, перед поєдинком рефері спілкувався з Усиком і дав йому пораду не повторювати помилок Василя Ломаченка у програній титульній сутичці з Теофімо Лопесом. Слова Копцева цитує "Совєтскій спорт".

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Я спілкувався з Усиком за кілька днів до бою. Щоб не було розмов після, я сказав Саші: "На жаль, щоб виграти бій, потрібно наносити удари". Розкрив йому "секрет Полішинеля", який відкрився Ломаченку в перерві між 7-м і 8 раундами в поєдинку з Лопесом. Він слухав кожне слово, а потім посміхнувся. Я давав йому цю інформацію в жартівливими формі, але зробивши акценти на найважливішому. В кінці Саша сказав, що зрозумів мене повністю,

– сказав він.

На думку Копцева, в найближчих планах Олександра, швидше за все, новозеландський боксер Джозеф Паркер: "Це буде справжня перевірка. Він більше і швидше Чісори. Паркер і буде гейткіпер, а Чісора – хороший вхід. Якщо Саша пройде Паркера, можна буде про щось говорити".

Що відомо про перемогу Усика