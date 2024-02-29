Карякин опубликовал пост в своем телеграм-канале об оккупированной россиянами Авдеевке. Он в военной форме сыграл в шахматы посреди руин, передает 24 Канал.
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Россиянин опубликовал циничные фото на руинах города
Он сыграл в шахматы с российскими боевиками, которые захватили Авдеевку и полностью разрушили город. Также к своим фотографиям он добавил не менее циничную подпись.
Российский шахматист сравнил город с Мариуполем. А также заявил, что после оккупации города никто не будет обстреливать Донецк.
Российский шахматист сыграл в шахматы с боевиками / Фото с его телеграм-канала
Карякин засветился в Авдеевке / Фото из его телеграмм-канала
Что известно о предателе
- Сергей Карякин – российский шахматист, родился в Симферополе и провел свое детство в Донецкой области.
- До 2009 года он играл за Украину, после чего сменил гражданство на российское. Карякин является вторым самым молодым гроссмейстером в истории, получив это звание в возрасте 12 лет и 7 месяцев.
- В 2021 году этот рекорд был побит американцем Абхиманью Мишра, который стал гроссмейстером в возрасте 12 лет и 4 месяца.
- Среди достижений Карякина – победа на Кубке FIDE в 2015 году, титул вице-чемпиона мира по классическим шахматам в 2016 году, а также титулы чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).