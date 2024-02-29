Карякин опубликовал пост в своем телеграм-канале об оккупированной россиянами Авдеевке. Он в военной форме сыграл в шахматы посреди руин, передает 24 Канал.

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Россиянин опубликовал циничные фото на руинах города

Он сыграл в шахматы с российскими боевиками, которые захватили Авдеевку и полностью разрушили город. Также к своим фотографиям он добавил не менее циничную подпись.

Российский шахматист сравнил город с Мариуполем. А также заявил, что после оккупации города никто не будет обстреливать Донецк.

Российский шахматист сыграл в шахматы с боевиками / Фото с его телеграм-канала

Карякин засветился в Авдеевке / Фото из его телеграмм-канала

Что известно о предателе