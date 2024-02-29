Карякін опублікував пост у своєму телеграм-каналі про окуповану росіянами Авдіївку. Він у військовій формі зіграв в шахи посеред руїн, передає 24 Канал.

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Росіянин опублікував цинічні фото на руїнах міста

Він зіграв в шахи з російськими бойовиками, які захопили Авдіївку та вщент зруйнували місто. Також до своїх світлин він додав не менш цинічний підпис.

Російський шахіст порівняв місто з Маріуполем. А також заявив, що після окупації міста ніхто не буде обстрілювати Донецьк.

Російський шахіст зіграв в шахи з бойовиками / Фото з його телеграм-каналу

Карякін засвітився в Авдіївці / Фото з його телеграм-каналу

Що відомо про зрадника