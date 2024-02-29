Карякін опублікував пост у своєму телеграм-каналі про окуповану росіянами Авдіївку. Він у військовій формі зіграв в шахи посеред руїн, передає 24 Канал.
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Росіянин опублікував цинічні фото на руїнах міста
Він зіграв в шахи з російськими бойовиками, які захопили Авдіївку та вщент зруйнували місто. Також до своїх світлин він додав не менш цинічний підпис.
Російський шахіст порівняв місто з Маріуполем. А також заявив, що після окупації міста ніхто не буде обстрілювати Донецьк.
Російський шахіст зіграв в шахи з бойовиками / Фото з його телеграм-каналу
Карякін засвітився в Авдіївці / Фото з його телеграм-каналу
Що відомо про зрадника
- Сергій Карякін – російський шахіст, народився в Сімферополі та провів своє дитинство на Донеччині.
- До 2009 року він грав за Україну, після чого змінив громадянство на російське. Карякін є другим наймолодшим гросмейстером в історії, отримавши це звання у віці 12 років і 7 місяців.
- У 2021 році цей рекорд був побитий американцем Абхіманью Мішра, який став гросмейстером у віці 12 років і 4 місяці.
- Серед досягнень Карякіна – перемога на Кубку FIDE у 2015 році, титул віце-чемпіона світу з класичних шахів у 2016 році, а також титули чемпіона світу зі швидких шахів (2012) і бліцу (2016).