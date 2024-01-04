Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала статистические данные за 2023 год. Сразу 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство в прошлом году.
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Бегут, как крысы с тонущего корабля
Из первой сотни рейтинга сборную России покинули: Санар Сюгиров (40-е место), чемпион Европы Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е) ), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).
Отметим, что в первый год военной агрессии спортивное гражданство сменили 88 россиян. Общее количество беглецов составляет уже 192 человека.
Остальные члены сборной России выступают на международных турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.
Впрочем, стоит заметить, что в мире есть спортсмены, которые стремятся играть за страну-террориста. По данным ФИДЕ, в прошлом году таких уникумов нашлось пять: Юрий Айрапетян и Виктор Филонов из Украины, Давид Буката из Австралии, Канан Гейдарли из Азербайджана, а также Надежда Искичекова из Казахстана.