Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала статистические данные за 2023 год. Сразу 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство в прошлом году.

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Бегут, как крысы с тонущего корабля

Из первой сотни рейтинга сборную России покинули: Санар Сюгиров (40-е место), чемпион Европы Алексей Сарана (41-е), Владимир Федосеев (45-е), Никита Витюгов (50-е), Александр Предке (64-е) ), Кирилл Алексеенко (89-е) и Александра Костенюк (11-й номер женского рейтинга).

Отметим, что в первый год военной агрессии спортивное гражданство сменили 88 россиян. Общее количество беглецов составляет уже 192 человека.

Остальные члены сборной России выступают на международных турнирах под эгидой ФИДЕ в нейтральном статусе.

Справка. В международных шахматах игроку не обязательно получать гражданство новой страны. Достаточно постоянно проживать в ней и предоставить заявку на смену команды.

Впрочем, стоит заметить, что в мире есть спортсмены, которые стремятся играть за страну-террориста. По данным ФИДЕ, в прошлом году таких уникумов нашлось пять: Юрий Айрапетян и Виктор Филонов из Украины, Давид Буката из Австралии, Канан Гейдарли из Азербайджана, а также Надежда Искичекова из Казахстана.