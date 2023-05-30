Показали, что поддерживают оккупационную политику Путина: сборная Бразилии вызвала россиянина
Источник:официальный сайт сборной Бразилии
В июне сборная Бразилии проведет два товарищеских матча. Соперниками "пентакампеоны" будут Гвинея и Сенегал.
17 июня бразильцы сыграют против Гвинеи, а уже 20 июня встретятся с Сенегалом. В заявку на эти товарищеские матчи вызваны 23 футболиста, среди которых один представитель страны-оккупанта.
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Среди вызванных полузащитников отмечено имя футболиста российского Зенита Малкома. Все потому, что у правого вингера есть сразу два гражданства – бразильское и российское, которое получило в марте 2023 года.
Чем думал тренерский штаб бразильской сборной, когда вызвал в расположение футболиста из враждебной страны?
За главную команду страны Малком не провел ни одного матча, за это выступал за олимпийскую сборную Бразилии (6 поединков) и U-20 (14 встреч), U-23 (5 матчей).
Променял Барселону на страну-оккупанта
- Малком с августа 2019 года выступает за российский Зенит. Полузащитник променял испанскую Барселону на страну-агрессора.
- У него есть контракт с клубом России до конца июня 2027 года.
- С момента перехода 26-летний правый вингер провел в футболке Зенита уже 108 матчей, отличившихся 42 голами и 24 ассистами.
- В сезоне-2022/2023 Малком провел за российский клуб 33 поединка – 26 мячей и 9 результативных передач.
Заявка сборной Бразилии на июньские матчи
- Голкиперы: Алиссон, Эдерсон, Вевертон;
- Защитники: Алекс Теллес, Айртон Лукас, Данило, Вандерсон, Ибаньес, Эдер Милитао, Маркиньос, Нино;
- Полузащитники: Андре, Бруно Гимараес, Каземиро, Жолинтон, Лукас Пакета, Малком;
- Нападающие: Педру, Ришарлисон, Родриго, Рони, Винисиус Жуниор, Рафаэль Вейга.