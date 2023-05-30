17 червня бразильці зіграють проти Гвінеї, а вже 20 червня зустрінуться із Сенегалом. У заявку на ці товариські матчі викликані 23 футболісти, серед яких один представник країни-окупанта.

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Серед викликаних півзахисників помічено ім'я футболіста російського Зєніта Малкома. Все через те, що правий вінгер має одразу два громадянства – бразильське та російське, яке отримав у березні 2023 року.

Чим думав тренерський штаб бразильської збірної, коли викликав у розташування футболіста з ворожої країни?

За головну команду країни Малком не провів жодного матчу, за те виступав за олімпійську збірну Бразилії (6 поєдинків) та команди U-20 (14 зустрічей), U-23 (5 матчів).

Проміняв Барселону на країну-окупанта

Малком із серпня 2019-го виступає за російський Зєніт. Півзахисник проміняв іспанську Барселону на країну-агресора.

Має контракт із клубом Росії до кінця червня 2027 року.

Із моменту переходу 26-річний правий вінгер провів у футболці Зєніта вже 108 матчів, у яких відзначився 42 голами та 24 асистами.

У сезоні-2022/2023 Малком провів за російський клуб 33 поєдинки – 26 м'ячів та 9 результативних передач.

Заявка збірної Бразилії на червневі матчі