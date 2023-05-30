17 червня бразильці зіграють проти Гвінеї, а вже 20 червня зустрінуться із Сенегалом. У заявку на ці товариські матчі викликані 23 футболісти, серед яких один представник країни-окупанта.
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Серед викликаних півзахисників помічено ім'я футболіста російського Зєніта Малкома. Все через те, що правий вінгер має одразу два громадянства – бразильське та російське, яке отримав у березні 2023 року.
Чим думав тренерський штаб бразильської збірної, коли викликав у розташування футболіста з ворожої країни?
За головну команду країни Малком не провів жодного матчу, за те виступав за олімпійську збірну Бразилії (6 поєдинків) та команди U-20 (14 зустрічей), U-23 (5 матчів).
Проміняв Барселону на країну-окупанта
- Малком із серпня 2019-го виступає за російський Зєніт. Півзахисник проміняв іспанську Барселону на країну-агресора.
- Має контракт із клубом Росії до кінця червня 2027 року.
- Із моменту переходу 26-річний правий вінгер провів у футболці Зєніта вже 108 матчів, у яких відзначився 42 голами та 24 асистами.
- У сезоні-2022/2023 Малком провів за російський клуб 33 поєдинки – 26 м'ячів та 9 результативних передач.
Заявка збірної Бразилії на червневі матчі
- Голкіпери: Аліссон, Едерсон, Вевертон;
- Захисники: Алекс Теллес, Айртон Лукас, Даніло, Вандерсон, Ібаньєс, Едер Мілітао, Маркіньйос, Ніно;
- Півзахисники: Андре, Бруно Гімараес, Каземіро, Жоелінтон, Лукас Пакета, Малком;
- Нападники: Педру, Рішарлісон, Родріго, Роні, Вінісіус Жуніор, Рафаель Вейга.