17 июня бразильцы сыграют против Гвинеи, а уже 20 июня встретятся с Сенегалом. В заявку на эти товарищеские матчи вызваны 23 футболиста, среди которых один представитель страны-оккупанта.

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Среди вызванных полузащитников отмечено имя футболиста российского Зенита Малкома. Все потому, что у правого вингера есть сразу два гражданства – бразильское и российское, которое получило в марте 2023 года.

Чем думал тренерский штаб бразильской сборной, когда вызвал в расположение футболиста из враждебной страны?

За главную команду страны Малком не провел ни одного матча, за это выступал за олимпийскую сборную Бразилии (6 поединков) и U-20 (14 встреч), U-23 (5 матчей).

Променял Барселону на страну-оккупанта

Малком с августа 2019 года выступает за российский Зенит. Полузащитник променял испанскую Барселону на страну-агрессора.

У него есть контракт с клубом России до конца июня 2027 года.

С момента перехода 26-летний правый вингер провел в футболке Зенита уже 108 матчей, отличившихся 42 голами и 24 ассистами.

В сезоне-2022/2023 Малком провел за российский клуб 33 поединка – 26 мячей и 9 результативных передач.

Заявка сборной Бразилии на июньские матчи