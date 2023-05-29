В твиттере лондонского клуба появилась видеонарезка покера в ворота Ливерпуля от бывшего нападающего "канониров" Андрея Аршавина. Такую результативную в игре против "мерсисайдцев" россиянин продемонстрировал в 2009-м году на "Энфилде". Похоже, что Арсенал забыл, откуда родом их бывший футболист.
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Зашкварь от лондонского клуба
В этот праздник для Аршавина его бывший клуб пожелал ему хорошего дня.
Желаем тебе чудесного дня, Андрей,
– подписали видео в Арсенале.
Такая публикация точно не понравится левому защитнику команды Александру Зинченко. Недопустимо, чтобы клуб из Великобритании, так активно поддерживающий Украину в войне против России, с теплотой вспоминает представителя страны-оккупанта.
Отметим, что Арсенал закончил сезон-2022/2023 на втором месте в АПЛ, уступив лишь чемпиону МанСити. Команда Микеля Артеты до последнего сражалась за чемпионство, но неуверенная игра в конце сезона принесла их сопернику трофей АПЛ. Зинченко стал вицечемпином Англии.
Кратко о русском следе Аршавина в Арсенале
- Андрей Аршавин выступал за Арсенал с конца января 2009-го по конец февраля 2012-го. Затем вернулся в Зенит и снова отправил в Арсенал, но уже на правах аренды. 1 июля 2013 года вернулся в свою враждебную страну и больше не становился "канониром".
- В футболке "канониров" российский форвард провел 114 матча (второй показатель по количеству голов в клубе в карьере россиянина). В этих сыгранных матчах Аршавин отличился 31 голом и 46 ассистами.
- В 2019 году закончил карьеру профессионального футболиста.