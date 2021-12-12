Российский пилот Формулы-1 Мазепин пропустит последнюю гонку года: ему не успели найти замену

Команда Формулы-1 Haas проведет последнюю гонку сезона-2021 не в полном составе. Российский пилот Никита Мазепин не сможет выступить в гонке гран-при Абу-Даби.

У россиянина коронавирус

Накануне гонки Мазепин сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Значит, сезон для российского пилота завершен досрочно.

Это важно Ферстаппен завоевал поул в финальной гонке Формулы-1, в которой определится чемпион

Привет всем! Вынужден сообщить, что у меня положительный тест на COVID. Я чувствую себя совершенно нормально, но не смогу сегодня гоняться. Желаю всем своим коллегам фантастического завершения сезона и посылаю каждому благодарность и любовь за поддержку,

– заявил россиянин.

Таким образом, в гонке гран-при Абу-Даби, которая состоится 12-го декабря, команду Haas представит только немец Мих Шумахер.

Мазепина не смогут заменить

Haas уже не заменит Мазепина резервным пилотом, ведь это можно сделать только до квалификации.

В квалификации Мазепин продемонстрировал худшее время – 20-е место. Он проиграл своему партнеру по команде Шумахеру более секунды.

В 2021 году Мазепин не принес Haas ни одного очка. Его лучшая гонка в дебютном сезоне в Формуле 1 состоялась на гран-при Азербайджана, где он занял 14-е место.

Гонка гран-при Абу-Даби начнется в 15:00.