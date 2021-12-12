У росіянина коронавірус

Напередодні гонки Мазепін здав позитивний тест на коронавірус COVID-19. Відтак, сезон для російського пілота завершено достроково.

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Привіт всім! Вимушений повідомити, що маю позитивний тест на COVID. Я почуваюся абсолютно нормально, але не зможу сьогодні ганятися. Бажаю всім своїм колегам фантастичного завершення сезону та посилаю кожному подяку та любов за підтримку,

– заявив росіянин.

Таким чином, у гонці гран-прі Абу-Дабі, яка відбудеться 12-го грудня, команду Haas представить тільки німець Міх Шумахер.

Мазєпіна не зможуть замінити

Haas вже не замінить Мазєпіна резервним пілотом, адже це можна зробити лише до кваліфікації.

У кваліфікації Мазєпін продемонстрував найгірший час – 20-е місце. Він програв своєму партнеру по команді Шумахеру понад секунду.

У 2021 році Мазєпін не приніс Haas жодного очка. Його найкраща гонка у дебютному сезоні у Формулі-1 відбулася на гран-прі Азербайджану, де він посів 14-е місце.

До уваги. Гонка гран-прі Абу-Дабі розпочнеться о 15:00.