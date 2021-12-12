У россиянина коронавирус
Накануне гонки Мазепин сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Значит, сезон для российского пилота завершен досрочно.
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Привет всем! Вынужден сообщить, что у меня положительный тест на COVID. Я чувствую себя совершенно нормально, но не смогу сегодня гоняться. Желаю всем своим коллегам фантастического завершения сезона и посылаю каждому благодарность и любовь за поддержку,
– заявил россиянин.
Таким образом, в гонке гран-при Абу-Даби, которая состоится 12-го декабря, команду Haas представит только немец Мих Шумахер.
Мазепина не смогут заменить
Haas уже не заменит Мазепина резервным пилотом, ведь это можно сделать только до квалификации.
В квалификации Мазепин продемонстрировал худшее время – 20-е место. Он проиграл своему партнеру по команде Шумахеру более секунды.
В 2021 году Мазепин не принес Haas ни одного очка. Его лучшая гонка в дебютном сезоне в Формуле 1 состоялась на гран-при Азербайджана, где он занял 14-е место.