Поул для Ферстаппена
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон ведут борьбу за чемпионство. Перед последней гонкой сезона оба пилота набрали одинаковое количество очков. Поэтому тот, кто финиширует выше соперника на гран-при Абу-Даби, и станет чемпионом. Если же оба пилотов не смогут набрать очков (финишируют ниже десятого места или вообще не доберутся до финиша), то победу одержит Ферстаппен.
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В итоге Ферстаппен в этой гонке будет стартовать с первого места. Но рядом с ним будет Хэмилтон. Он показал второе время в квалификации, отстав лишь на 0,371 секунды.
Проблемі для Ферстаппена
Однако свое лучшее время Ферстаппен показал на шинах "софт", которые менее выносливы, чем "медиум". И на них ему придется стартовать. Это повлияет и на стратегию обеих команд на гонку.
"Машина хорошо работала на шинах обоих типов. Вечером температура падает, становится прохладнее – что вполне естественно. В таких условиях шинам "софт" будет проще – но увидим, что будет завтра. Будет очень важно хорошо стартовать, а дальше постараемся как можно лучше проехать свою гонку. А там посмотрим, чем все это кончится", – заявил после квалификации Ферстаппен.
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"Макс проехал великолепный круг. Мы не могли бороться с его временем, хоть и выглядели на тренировках очень. В первой попытке я потерял время на последнем секторе и в пятом повороте, однако последний круг был чистым, но я не мог ехать быстрее. Не знаю, было ли дело в подготовке шин, или в чем-то другом, но я не мог побить его время. Макс полностью заслужил поул. Я на первом ряду, у нас разница в шинах. У нас хорошее положение, надо порассуждать о стратегии. Надеюсь, мы проведем хорошую гонку", – заявил Хэмилтон после гонки.
Финальная гонка в Формуле-1 стартует в воскресенье, 12 декабря, в 15:00. По ее результатам и определится победитель этого сезона.