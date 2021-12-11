Поул для Ферстаппена

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон ведут борьбу за чемпионство. Перед последней гонкой сезона оба пилота набрали одинаковое количество очков. Поэтому тот, кто финиширует выше соперника на гран-при Абу-Даби, и станет чемпионом. Если же оба пилотов не смогут набрать очков (финишируют ниже десятого места или вообще не доберутся до финиша), то победу одержит Ферстаппен.

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В итоге Ферстаппен в этой гонке будет стартовать с первого места. Но рядом с ним будет Хэмилтон. Он показал второе время в квалификации, отстав лишь на 0,371 секунды.

Проблемі для Ферстаппена

Однако свое лучшее время Ферстаппен показал на шинах "софт", которые менее выносливы, чем "медиум". И на них ему придется стартовать. Это повлияет и на стратегию обеих команд на гонку.

"Машина хорошо работала на шинах обоих типов. Вечером температура падает, становится прохладнее – что вполне естественно. В таких условиях шинам "софт" будет проще – но увидим, что будет завтра. Будет очень важно хорошо стартовать, а дальше постараемся как можно лучше проехать свою гонку. А там посмотрим, чем все это кончится", – заявил после квалификации Ферстаппен.

А что говорят букмекеры? Старт с поул-позишн важен в Формуле-1. И он не гарантирует победы. Хотя именно Ферстаппен и Хэмилтон имеют больше всего шансов финишировать первыми на гран-при Абу-Даби. Незначительное преимущество на стороне пилота Mercedes – Favbet принимает ставки с коэффициентом 2 на то, что победит именно Хэмилтон. На победу Ферстаппена ставки принимают с коэффициентом 2,1. Но не только победа на этом гран-при подарит чемпионство пилотам. Надо финишировать выше, чем соперник. И здесь тоже преимущество на стороне британца – коэффициент 1,8 от Favbet на то, что он в 2021 году станет чемпионом Формулы-1. На Ферстаппена – 2,02.

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"Макс проехал великолепный круг. Мы не могли бороться с его временем, хоть и выглядели на тренировках очень. В первой попытке я потерял время на последнем секторе и в пятом повороте, однако последний круг был чистым, но я не мог ехать быстрее. Не знаю, было ли дело в подготовке шин, или в чем-то другом, но я не мог побить его время. Макс полностью заслужил поул. Я на первом ряду, у нас разница в шинах. У нас хорошее положение, надо порассуждать о стратегии. Надеюсь, мы проведем хорошую гонку", – заявил Хэмилтон после гонки.

Финальная гонка в Формуле-1 стартует в воскресенье, 12 декабря, в 15:00. По ее результатам и определится победитель этого сезона.