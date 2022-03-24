"Это было безумие и идиотизм"

Немецкий бренд перчаток Kinetixx отказался от сотрудничества с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большоновым. Причиной такого решения является то, что российский лыжник был замечен на концерте в "Лужниках".

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Концерт состоялся в честь восьмой годовщины незаконной оккупации украинского Крыма. Спортсмены пришли поддержать своего "миротворца" Владимира Путина.

Норвежское медиа сообщает, что компания расторгла контракты со всеми российскими спортсменами, а ее менеджер по маркетингу зимних видов спорта Гельмут Ганус в шоке от того, что Большунов принял участие в концерте-митинге в Москве.

Это было безумие и идиотизм. У меня нет слов. Он оказался поклонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого,

– отметили в компании.

По словам менеджера, в будущем сотрудничество Kinetixx и Большунова маловероятно. Также в немецкой компании заявили, что не будут работать с белорусскими спортсменами, как и с российскими.

Большунов – один из самых титулованных русских лыжников. 25-летний спортсмен трижды становился олимпийским чемпионом, также в его активе четыре "серебра" и две "бронзы" Олимпиад.