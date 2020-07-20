Футбольный клуб "Урал", выступающий в России, неожиданно уволил тренерский штаб во главе с украинским наставником Дмитрием Парфеновым.

Информация об увольнении тренера опубликована на официальном сайте "Урала". Как указано в сообщении, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

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Вместе с Дмитрием Парфеновым уволили и его помощников – Юрия Ковтуна и Андрея Данилова.

Что следует знать о Дмитрие Парфенове