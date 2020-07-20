Российский клуб "Урал" уволил украинского тренера Парфенова
Футбольный клуб "Урал", выступающий в России, неожиданно уволил тренерский штаб во главе с украинским наставником Дмитрием Парфеновым.
Информация об увольнении тренера опубликована на официальном сайте "Урала". Как указано в сообщении, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.
Примечательно "Динамо" отправило в отставку Михайличенко
Вместе с Дмитрием Парфеновым уволили и его помощников – Юрия Ковтуна и Андрея Данилова.
Что следует знать о Дмитрие Парфенове
- Родился 11 сентября 1974 года в Одессе.
- Бывший защитник. В Украине выступал за "Черноморец" и "Днепр". После этого перебрался в Россию, где играл за московские "Спартак" и "Динамо", а также "Химки" и "Сатурн".
- Сыграл 18 матчей за сборную Украины.
- В 2002 году начал тренерскую карьеру, когда вошел в тренерский штаб юношеской сборной России.
- Впоследствии тренировал ряд российских клубов в низших лигах.
- Летом 2015 года возглавил клуб "Тосно", который вывел в высший дивизион. А в 2018 году выиграл с клубом Кубок России. Сама же команда в этом сезоне вылетела из элитного дивизиона.
- 21 мая 2018 года был назначен главным тренером клуба "Урал".
- В сентябре 2019 года мог возглавить московский "Спартак".