Російський клуб "Урал" звільнив українського тренера Парфьонова
Футбольний клуб "Урал", що виступає в Росії, неочікувано звільнив тренерський штаб на чолі з українським наставником Дмитром Парфьоновим.
Інформація про звільнення тренера опублікована на офіційному сайті "Уралу". Як вказано в повідомленні, контракт розірваний за спільною згодою сторін.
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Разом з Дмитром Парфьоновим звільнили і його помічників – Юрія Ковтуна та Андрія Данилова.
Що варто знати про Дмитра Парфьонова
- Народився 11 вересня 1974 року в Одесі.
- Колишній захисник. В Україні виступав за "Чорноморець" та "Дніпро". Після цього перебрався до Росії, де грав за московські "Спартак" та "Динамо", а також "Хімки" та "Сатурн".
- Зіграв 18 матчів за збірну України.
- У 2002 році розпочав тренерську кар'єру, коли увійшов до тренерського штабу юнацької збірної Росії.
- Згодом тренував ряд російських клубів в нижчих лігах.
- Влітку 2015 року очолив клуб "Тосно", який вивів у вищий дивізіон. А у 2018 році виграв з клубом Кубок Росії. Сама ж команда в цьому сезоні вилетіла з елітного дивізіону.
- 21 травня 2018 року був призначений головним тренером клубу "Урал".
- У вересні 2019 року міг очолити московський "Спартак".