Футбольний клуб "Урал", що виступає в Росії, неочікувано звільнив тренерський штаб на чолі з українським наставником Дмитром Парфьоновим.

Інформація про звільнення тренера опублікована на офіційному сайті "Уралу". Як вказано в повідомленні, контракт розірваний за спільною згодою сторін.

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Разом з Дмитром Парфьоновим звільнили і його помічників – Юрія Ковтуна та Андрія Данилова.

Що варто знати про Дмитра Парфьонова