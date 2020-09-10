Российский футбольный клуб "Балтика" оскандалился, анонсируя предстоящий трансфер игрока в сети.

В пресс-служба клуба решили пошутить про яд "Новичок" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий пост появился на странице клуба в соцсети.

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"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок", – говорилось в посте, в котором также были размещены фото берлинской клиники Charite, где проходит лечение Навальный.

Отравление Алексея Навального: главное