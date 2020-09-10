Российский клуб попал в скандал из-за шутки о яде "Новичок": фото
Российский футбольный клуб "Балтика" оскандалился, анонсируя предстоящий трансфер игрока в сети.
В пресс-служба клуба решили пошутить про яд "Новичок" и отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующий пост появился на странице клуба в соцсети.
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"По официальным данным, в организме футбольного клуба "Балтика" обнаружен "Новичок", – говорилось в посте, в котором также были размещены фото берлинской клиники Charite, где проходит лечение Навальный.
Отравление Алексея Навального: главное
- 20 августа российский оппозиционер летел из Томска в Москву, в самолете ему стало плохо. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали, он впал в кому.
- Российские медики заявляли, что не нашли в анализах Навального яда. А причина такого состояния, по их мнению, была в нарушенном обмене веществ.
- 22 августа политика перевезли на лечение в немецкую клинику "Шарите". 2 сентября немецкие врачи вместе с экспертами из Бундесвера объявили, что оппозиционера отравили "Новичком".
- Недавно Навальный вышел из комы и начал реагировать на окружение. Однако говорить о том, насколько сильно отравление повлияло на организм – пока рано.
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